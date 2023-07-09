國民黨總統參選人侯友宜8日到嘉義朴子天公壇、配天宮參拜，前民進黨省諮議員黃文峯與女兒民進黨縣議員黃嫈珺到場支持，民進黨中評會揚言黨紀處分。民眾黨台北市議員林珍羽9日在《新聞大白話》節目強調人不親土親，況且民進黨現在也覺得侯友宜比較好打，沒必要祭黨紀處分。而對國民黨主席朱立倫未否認與柯文哲私下電話聯繫，她直言是完全沒有的事，目前柯的民調與聲勢較獲大家認同，藍營不應太多政治謀略。

「老實說人不親土親，新聞畫面都可以看到，嘉義人喊說要有自己的總統。」林珍羽表示，所以黃嫈珺出來支持，完全是合乎情理。民進黨不應該開除她，反而是要好好感謝她。因為據了解，非常多的民進黨朋友都說，千萬不要換人，要繼續把他拱住這個聲勢，不能換人！

「其實她的親戚跟我也是同學，所以我們是有認識的，其實她真的很委屈啦！」林珍羽提到，她反而要被綠營側翼攻擊，黨紀又要處分。但你怎麼沒有想，她是幫你民進黨留住一個比較好打的候選人呢？畢竟人不親土親，不然為什麼每個候選人都要拜會什麼什麼同鄉會、宗親會？

林珍羽指出，至於朱立倫不否認與柯文哲通話，因為自己這兩天都跟柯文哲在一起，也問了發言人陳智菡，可以保證完全沒有私下通話。但如果兩邊幕僚有聯繫，這個是難免的，因為地方上有沒有什麼合作的可能性？是有的。但說朱立倫有沒有跟柯文哲通話？完全沒有！

林珍羽強調，所以真的不要因為國民黨內部亂成這樣，就拉著柯文哲陪你們一起來亂。有人說要柯文哲無條件投降，但請問一下，現在非綠的共主到底是誰？以民調跟聲勢看來，目前柯文哲似乎比較獲得大家的認同，所以千萬不要把民眾黨跟柯文哲拉進來，變成是對抗民進黨的工具。

林珍羽直言，民眾黨現在就是聯合政府，團結台灣，雙方可以談，而不是要把民眾黨納入變成藍營政治謀略的一環，這樣民眾黨是不能接受的。