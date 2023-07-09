屏東海生館每年夏天的夜宿海生館都會推出限定行程「蟹逅」，透過與在地社區攜手合作推廣生態教育行程，讓全民近距離認識生物。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館每年夏天的夜宿海生館都會推出限定行程「蟹逅」，透過與在地社區攜手合作推廣生態教育行程，讓全民近距離認識生物。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島是全台最重要的陸蟹棲息地之一，也是陸蟹多樣性最高的地方，而每年6至10月是陸蟹降海釋幼的高峰期，為此，屏東海生館每年夏天的夜宿海生館都會推出限定行程「蟹逅」，透過與在地社區攜手合作推廣生態教育行程，讓全民近距離認識生物，進而保護生物，讓「護蟹任務」成為全民一起實踐的行動。

屏東海生館指出，恆春半島的香蕉灣、砂島及港口溪和後灣一帶是陸蟹熱點棲息地，近海的海岸林也提供陸蟹絕佳的棲息地，而隨著民眾對於陸蟹生態保育觀念日益提升，近年館方也開始推動夜宿海生館「蟹逅」季節限定活動。

海生館說，每年夏季實地走訪滿州鄉港口社區，帶領遊客走入陸蟹自然棲地，在港口解說員的帶領下，進行田野觀察，海岸林中的中型仿相手蟹、在貝殼仲介交換所換殼的寄居蟹群以及沙灘上急速狂奔的沙蟹，多種陸蟹令參與活動的遊客，無不反應非常新奇有趣。

另外屏東海生館於去年全新推出的「夜巡海生館」活動，則是帶領民眾至海生館所在的後灣海岸深入觀察夜晚的潮間帶生物，途中行經的海岸林也時常出沒灰白陸寄居蟹與藍紫陸寄居蟹等多種陸蟹，觀察這些寄居蟹於沙灘上步行所留下的蟹跡，猶可想望長途跋涉降海釋幼的辛苦歷程。

海生館說，2023年的「蟹逅」季節限定活動即日起至10月31日持續報名中，活動期間報名就寢珊瑚王國館的夜宿來賓（包括海底隧道、白鯨及甲板區），即可加入夜訪陸蟹的限定行程，一同「蟹逅」美麗的陸蟹生態，而「夜巡海生館」探訪潮間帶活動則於9月底截止，報名時間與數量都有限，歡迎參加。