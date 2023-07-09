民眾黨總統參選人柯文哲9日表示，原本想在台北流行音樂中心舉辦演唱會，未料卸任台北市長不到3個月，北市府就不給他在北流辦。台北流行音樂中心表示，由於柯文哲辦公室稱不保證演唱會無政治色彩，考量流行音樂場域不宜舉辦政治活動，才回覆無法受理申請。

柯文哲今在「董事長開講粉絲見面會」表示，台北流行音樂中心是東區門戶計畫重要政績，他本來想把演唱會辦在北流，藉此告訴大家政績，結果卸任市場不到3個月，北市府不讓他在北流辦，世態炎涼。

主持人追問，台北市長蔣萬安是否要出面說明？柯文哲稱，通常這種事由「太監」解決掉，不會到皇上那裡。

台北流行音樂中心表示，柯文哲卸任後收到柯文哲辦公室來電洽詢租借北流戶外演出空間或表演廳舉辦演唱會。當時北流特別詢問是純粹個人演唱會，或帶有政治宣傳演唱會？柯文哲辦公室當時回覆不敢保證沒有政治色彩，由於北流是流行音樂場域，不宜舉辦政治活動，故回覆無法受理申請。

台北流行音樂中心強調，北流是專業表演機構，不適合作為政治造勢活動的場地，是一貫的原則。至於柯文哲稱「被蔣市府擋下」、「皇帝、太監」等語，亦非所宜。

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