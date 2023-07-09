男星阿本(翁瑞迪)自《模范棒棒堂》出道後，演過多部知名戲劇，2016年專心轉往幕後發展，一做就是7年半，直到最近才較常在綜藝節目露面，9日更在社群平台宣布正式回歸演藝圈，與此同時，不免感慨這陣子發生很多事情，包括生了場病，不過他選擇樂觀以對，大呼：「不管怎麼樣，至少林北要漂亮！」

阿本9日在臉書發布貼文，自爆生了一場病後，在上月11日滿41歲前，毅然決然辭掉幕後工作：「不幸的是，我躺在病床上才想通，幸運的是，檢查結果還有機會做想做的事」，並透露下一步預計以彈性承接幕後專案，也要以愉快的心情，從事演藝工作，感性地說：「心境上很不一樣，我很開心能夠帶來歡樂。」

阿本也表示這陣子無論在工作、生活、人生經歷許多起伏，也見到許多生老病死的情況，令他頗有感悟：「離開的人，留下的是無限緬懷的記憶和感概」，不過他認為不需要糾結於此，寫下：「不管怎麼樣，至少林北要漂亮！」，並附上身穿綠色Polo衫搭配短褲的生活照，可見雙手插口袋的他，模樣帥氣有型，且精神看上去相當不錯。

文章曝光後，藝人好友湧入留言區鼓勵，郭彥均說：「加油加油本哥」，吳政迪也寫下：「太好了，傑出校友規劃回去當萌學園校長好了」，展榮則鼓勵：「我覺得你很棒」，至於網友也替他加油：「那個，請認真發光發亮」、「要活得漂亮！更要活得健康」、「很開心還能看到你，繼續在螢光幕前。」