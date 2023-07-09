第1次參加溫布頓草地網球錦標賽成年組會內賽，來自俄羅斯的16歲少女安德瑞娃（Mirra Andreeva）就讓大家記住她的名字，台北時間9日晚間在32強賽6比2、7比5打退同胞波塔波娃（Anastasia Potapova），生涯首晉草地大滿貫女單16強。

今年初的澳洲網球公開賽安德瑞娃還在打青少年組，於女單獲得亞軍，4月份在瑞士進行的兩站國際網總（ITF）賽事拿下兩座女單冠軍，接著馬德里大師賽、WTA巡迴賽125K等級賽事都有16強；法國網球公開賽個人首場四大賽成年組，從女單會外賽一路前進到會內賽第3輪32強，溫網成年組繼續扮演會外賽黑馬，如今來到16強。

今年4月29日才過16歲生日的安德瑞娃，成為2019年溫網當時年僅15歲的美國天才少女高芙（Coco Gauff）打進16強以來，溫網最年輕的女單16強選手。

賽後接受場邊訪問，有著一頭如洋娃娃般金色捲髮的安德瑞娃稚氣未脫、還有點害羞，表示很高興贏得勝利，稱讚對手波塔波娃發揮得相當好，這是場精彩的對抗，且自己在場上毫無保留、全力以赴，因此感覺很棒。

安德瑞娃將與美國籍第25種子琪絲（Madison Keys）爭搶本屆溫網女單8強。