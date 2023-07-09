女演員湯唯2006年出演李安電影《色戒》一舉成名，與張學友合作電影《月滿軒尼詩》，也獲得不少影展的提名肯定，之後湯唯往韓國發展，與南韓演員玄彬主演電影《晚秋》獲得多項國際影展的最佳女主角獎，深受韓國民眾喜愛；近日有網友在韓國偶遇湯唯，不過湯唯的造型十分樸素，完全看不出是個女明星。

有網友在韓國時偶遇湯唯，該網友是在地鐵站拍攝照片，畫面中有許多乘客正在等待地鐵，由於照片中太多人，第一眼很難判斷哪個是湯唯，經過網友的仔細觀察，湯唯戴著鴨舌帽和口罩，頭髮隨意綁成低馬尾，穿著白襯衫和牛仔褲，還背著後背包，看起來十分休閒，與螢幕上光鮮亮麗的狀態大相逕庭，而且看起來身邊沒有助理，是獨自一人出行。

圖片曝光後許多網友表示：「只有大陸的明星高人一等」、「這是怎麼認出來的」、「我還以為是穿條紋衫的那個呢」、「為什麼國外經常這樣，國內的明星就要十幾個保鏢？」、「大陸的明星是人上人，出門都有幾十個保鏢，還有專門打傘的，化妝的，對了，還有提鞋的」、「湯唯一直都很接地氣的生活，應該說是儘量讓自己融入真實的生活。在國內和韓國都如此，但在國外更方便……」、「她背的居然還是這個十多年前背的雙肩包」、「這要不是真愛粉，誰能看出來」。