美國財政部長葉倫今（9）日結束為期4天的訪中行程。她在北京的記者會上再次重申，美國不尋求與中國經濟「脫鉤」。大陸資深媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進對此發文表示，不能簡單認為葉倫是在麻痺、騙中國人。

葉倫此行引發各方諸多討論。她在記者會上還說出中方常說的一句話，「世界足夠大，足以讓我們兩國繁榮發展」。對於葉倫的發言，胡錫進也隨即在微博發文分析。胡錫進認為，不能把葉倫視為在與美國強硬派分別對北京扮「紅臉白臉」。

胡錫進指出，葉倫的話很明顯比先前美國國務卿布林肯訪華時說得更加柔和，「不排除她反映的很可能就是拜登政府以及美國社會對中國綜合態度中的一個方面和傾向」。

儘管葉倫態度較為溫和，但胡錫進表示，雖不能說葉倫等美國高官的「無意脫鉤」宣言毫無意義，但也點出，拜登政府祭出的「晶片大戰」，已擴大了中美彼此的敵意，造成的惡劣效果顯然無法以「美國不尋求脫鉤」來輕鬆解釋。

胡錫進呼籲，中方此時應該把握好兩點，一是不能拒絕葉倫的表態，把葉倫的溫和說法都當成美方的「詭計」，因為這將無助於營造中美關係的彈性；二是必須繼續保持「底線思維」，做好應對美國「進一步打壓中國科技和經濟發展的各種最壞準備」，慎防美國說一套、做一套。