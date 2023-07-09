許多火鍋店都會規定，若有兩人以上共食1鍋火鍋，將會收取共鍋費。一位爸爸表示，近日老婆帶著2個小孩一起吃一鍋小火鍋，結帳時被收取30元共鍋費，讓他氣得直呼以後再也不去消費，「白飯我老婆也才裝3碗而已，開店還怕人吃乾脆倒閉好了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，老婆當時點了一份150元的臭臭鍋，和2個小孩一起享用，結帳時店員加收了30元的共鍋費，原PO怒轟「小孩一個9歲，另一個才6歲，是能吃你多少東西？白飯我老婆也才裝5碗而已，開店還怕人吃乾脆倒閉好了」，認為店員根本是仗勢欺人，「我保證以後絕不會再踏進這家店半步」。

對此，許多人紛紛回應，「那你沒錢吃什麼臭臭鍋？共鍋費都付不起自己在家煮啊」、「9歲都可以自己吃一鍋了吧⋯還要共鍋，食量是有多小？」、「店家會慶幸你再也不去消費了！」、「人家說沒錢不要生小孩是真的」、「開店做生意，如果都遇到像這種的，那不如換你來開？」。

另外也有人建議原PO其實可以外帶小火鍋回家，如此一來不管幾人吃都沒問題，「買回家，你要10人吃一鍋都沒問題，在店內請依照店家規定，你不想再去，人家店家還不希望你再來呢…」、「你怎麼不外帶，3個人在家共鍋看夠不夠」、「這樣的話…我會幫9歲和6歲的小孩再點一鍋一起吃欸～若不想照店家低消，那就外帶回家吃就好」。