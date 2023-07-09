胃癌位居國人十大癌症死因，每年約有兩千多人死於胃癌，好發於50歲以上成年人，且男性發生率是女性的1.6倍，是壯世代的重大威脅。台大醫院消化內科主治醫師李宜家指出，90%的胃癌發生都與幽門螺旋桿菌有關。

李宜家在YouTube《健康2.0-名醫觀點》頻道中指出，引發胃癌有多種原因，如環境、飲食、免疫，最重要是「幽門螺旋桿菌」，有90%胃癌是它所引起，是讓胃部飽受折磨的罪魁禍首。

李宜家表示，幽門螺旋桿菌是常見的胃部細菌，會分泌鹼性物質以中和胃酸，因此可以長久存活在胃部，進而導致胃部發炎、破壞胃部黏膜，使得胃酸慢慢變少，導致基因層面上的變化，最後胃萎縮後恐發展成胃癌。

幽門螺旋桿菌主要傳染途徑為「經口傳染」，透過飲食、食物、唾液、受汙染的食物傳遞，家人若有共杯共食的習慣，幽門螺旋桿菌在家戶傳染風險就特別高，一人感染幽門螺旋桿菌，其他家人感染風險將提高2倍。

至於幽門螺旋桿菌的檢測方式，包括吹氣、抽血及糞便都可檢測，或是照胃鏡直接採樣化驗，一旦檢測出感染幽門螺旋桿菌，會採兩周3合1、4合1的療法，接受除菌治療後，養成公筷母匙、飯前洗手等習慣，治療率可達到9成左右，日後再感染的機率也不高。

李宜家提醒，雖然9成胃癌是導因於幽門螺旋桿菌，另1成的胃癌則與抽菸、酗酒、醃漬過鹹食物有關，菸草是明顯致癌物，跟消化道癌症都有關，而酒精並無法殺死幽門桿菌，濃度高反而會傷害胃食道黏膜，增加食道癌的風險。此外，胃癌也有遺傳的傾向，一等親有胃癌病史的人，應接受幽門桿菌的積極檢查，及早發現病因的可能。

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