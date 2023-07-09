112年全國社區學生棒球大賽，9日起在台中全面展開全國賽賽程，U10混合組B組，錦興巧虎與中大紅襪的「天王山之戰」打得驚心動魄，游擊手廖廷叡關鍵時刻失誤，再追平分在壘上的壓力下，又以美技策動再見雙殺，讓錦興巧虎驚險晉級。

全國社區學生棒球大賽全國賽U10混合組B組參賽隊伍中，福林國小為歷史悠久的少棒隊伍，也如預期地先10比0大勝錦興巧虎，再以7比0完封中大紅襪叩關8強，因此錦興巧虎與中大紅襪之戰決定另1張8強門票，5局下原本領先3分的錦興巧虎，兩度守備失誤掉2分，其中錦興巧虎廖廷叡處理中大紅襪王楷維的游擊滾地球失誤最為關鍵，球到手套裡又掉出來，被追到4比3。

此時離比賽已經進行81分鐘，剩9分鐘就要結束比賽，跟著中大紅襪黃星頷掃出游擊方向平飛球，錦興巧虎廖廷叡撲接後再傳三壘，逮到回壘不及的跑者，以再見雙殺結束比賽，錦興巧虎1分險勝，1勝1敗戰績取得B組第2晉級。

錦興巧虎教練吳培輝表示，球員習慣性第1場比賽緊張，輸給福林國小後，他告訴球員已經沒有退路，「如果你們下個禮拜還想來台中，就要振作。」

廖廷叡表示，整場心情宛如坐雲霄飛車，「尤其守備漏掉那球後一直很緊張，我想說一定要把球接好，很怕下一球又失誤，結果球又來找我，幸好結果是令人開心的！」

U10混合組A組魔法師以10比0完封金門中正國小，再以4比0擊退新竹竹風少年，以分組龍頭之姿晉級，同組的竹風少年分組第2出現；C組方面則是松山體育會藍、大神岡社區晉級8強，D組的8強門票，由NBA港湖紅、 高市熊快樂藍拿下。