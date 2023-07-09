蘋果股價上周收190.68美元，雖然連續四個交易日收黑，但今年來累漲逾52％，市值6月底突破3兆美元里程碑。

其產品銷售優異是刺激業績和股價走高主因。像今年針對專業人士推出全新MacBook Pro，和針對只需基本功能而到處跑的人推全新MacBook Air。

因此任何跟蘋果新產品有關的消息都成市場焦點，像其計劃推折疊螢幕筆電就引起大家的注意，可望為蘋果自己與產業界帶來更多希望。

知情者指蘋果準備2025年發表其折疊螢幕MacBook筆電，並正跟多家供應商談判，預計最快會在2026年讓折疊螢幕筆電上市。

由於計劃中MacBook筆電的最大賣點是「有機發光二極體」（OLED）折疊螢幕，因此外界認為韓國兩大OLED面板廠商三星電子與LG Display可望成為最大受惠者。

三星電子旗下三星顯示（Samsung Display）已決定投資31億美元，在2025年到2026年間生產8.6代OLED面板。LG Display也投資生產中等尺寸OLED面板，供平板電腦等使用。

在面板產業裡，雖然OLED很難達到高解析度的要求，但其螢幕尺寸愈大，利潤就愈高。因為OLED折疊螢幕應用在筆腦身上，所要求的尺寸會比智慧手機大許多，從而增加面板廠的獲利。

雖然外界認為兩大韓系面板廠已推出OLED螢幕筆電而可望受惠，但其迄今仍未推出過OLED折疊螢幕筆電。目前折疊螢幕筆電市場居領先地位的是華碩。其去年9月推全球首部17吋可折疊筆電Zenbook，採用中國京東方OLED螢幕。