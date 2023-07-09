俄羅斯國防工業消息人士稱，在2016始建的「大膽級」(Derzky class Corvette)高速巡邏艦，整個計畫都被取消，已完成的艦體會另作它用。原因是成本問題，新技術也達不到性能指標。

2015年，俄羅斯提出20386計劃(project 20386)，這是一種3400噸的高速軍艦，採用匿蹤外型設計，航行速度30節，可發射飛彈與魚雷，被視為「俄羅斯版的濱海作戰艦」。

大膽級在2017年的模樣，只有艦體。(圖/navyrecognition)

2016年10月，位於聖彼得堡的北方造船廠(Severnaya Verf)開工建造，首艦名為Derzky，大膽的意思。到2017年已看出船體結構，但上層卻遲遲未見進度，上層結構是阿穆爾造船廠(Amur Shipbuilding)負責。

最近的發展是，北方造船廠與阿穆爾造船廠都不再繼續20386項目(大膽級)，將專注於同樣艦體的20380(守護級, Steregushchiy class)和20385項目(轟鳴級, Gremyashchiy class)。消息人士稱，20386的技術門檻高，建造成本無法負擔。報導稱，該艦體會挪作它用，可能以守護級的規格將其完成。

根據原先的20386項目，它的排水量為3400噸，長109公尺，主砲為100公釐速射砲，另有2具30公釐近迫快砲系統，和S-350防空系統。此型護衛艦期望是一種模組式軍艦，其設計方向和美國的自由級瀕海作戰艦類似。