女星劉雨柔參加模特兒選秀節目《決戰第一名》出道，高挑身材和性感穿著很快獲得外界關注，成為許多綜藝節目的人氣嘉賓，她去年和職業格鬥選手黃育仁（Jeff）結束近6年婚姻，近期傳出新戀情，男方是小4歲的T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，兩人在社群平台上頻頻互動，今（9）日總算公開認愛。

劉雨柔今日貼出與胡凱翔合照，兩人似乎一起搭船出遊，他們互相依偎，看起來十分親密，她也直接標記對方帳號，寫下：「都好好的～謝謝你的努力、你的改變、你的付出，謝謝你用每一次難得相聚的機會，創造一次次彼此難忘的回憶，謝謝你的生命裡有一個我的位置」，也透露是胡凱翔鍥而不捨的追求才被打動，以「享受著彼此的好」、「在乎你的在乎」、「寵到不行」、「寵妻魔人」、「擊不退的魄力」來描述胡凱翔，言語之間能感受幸福氛圍。

貼文一出，許多網友紛紛留言恭喜：「祝妳幸福找到真愛」、「好好的」、「要幸福喔」、「為妳開心」，新戀情的消息一出，許多人湧入祝福，劉雨柔在限時動態表示「AAA你們的私訊量有點嚇到我了，原來你們這麼想看到我談戀愛哦，怎麼不早說，害我以為你們比較想看我個人，嘖嘖」，她也感謝身邊的人「還是很謝謝你們啦（感覺很溫暖）謝謝你們陪伴我跨出了這一步。」