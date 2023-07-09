上周6月非農就業報告公布後，古斯比接受CNBC媒體節目《Squawk on the Street》訪問時指出，就業持續增長是Fed恢復物價穩定而不損害經濟的「黃金之路」一部分。
他表示：「Fed當前要務是壓低通膨，我們將成功實現此目標，且做到這一點也不讓經濟衰退將是一大成功。這是一條黃金道路，我感覺我們正走在這條路上。我希望我們能不斷延後衰退，永遠不再經歷衰退。」
古斯比表示：「總體而言，勞動市場表現出色，正恢復至一個平衡、可持續水平。」
立場偏鴿的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）7日表示，美國聯準會（Fed）正走在「黃金道路」上，換言之，即便在利率進一步攀升情況下，美國也能成功壓制通膨又不至於引發經濟衰退。
上周6月非農就業報告公布後，古斯比接受CNBC媒體節目《Squawk on the Street》訪問時指出，就業持續增長是Fed恢復物價穩定而不損害經濟的「黃金之路」一部分。
他表示：「Fed當前要務是壓低通膨，我們將成功實現此目標，且做到這一點也不讓經濟衰退將是一大成功。這是一條黃金道路，我感覺我們正走在這條路上。我希望我們能不斷延後衰退，永遠不再經歷衰退。」
古斯比表示：「總體而言，勞動市場表現出色，正恢復至一個平衡、可持續水平。」
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