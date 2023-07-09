上周6月非農就業報告公布後，古斯比接受CNBC媒體節目《Squawk on the Street》訪問時指出，就業持續增長是Fed恢復物價穩定而不損害經濟的「黃金之路」一部分。

他表示：「Fed當前要務是壓低通膨，我們將成功實現此目標，且做到這一點也不讓經濟衰退將是一大成功。這是一條黃金道路，我感覺我們正走在這條路上。我希望我們能不斷延後衰退，永遠不再經歷衰退。」

古斯比表示：「總體而言，勞動市場表現出色，正恢復至一個平衡、可持續水平。」