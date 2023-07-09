香港經濟日報報導，滴滴以非通用會計準則（non－GAAP）披露，今年首季經調整後EBITDA虧損（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為5.68億元，按年收窄94％。當中，大陸出行業務由去年首季虧損61.5億元，轉為賺10.41億元。而國際業務和其他創新業務分別虧損1.82億元和14.27億元，分別按年收窄84％和38％。

以業務劃分，滴滴出行逾9成收益來自大陸本土出行業務。合計營業收入按年增18.7％至427.12億元，國際業務收入按年增40.7％至16.91億元，其他業務收入按年增12.4％至19.7億元。

另一指標－滴滴核心平台總交易額（GTV）達到727.1億元，按年增長24.1％。其中，大陸出行業務GTV達到589.5億元，按年增長22.6％；國際化業務GTV達到137.5億元，按年增長30.7％。滴滴表示，今年首季核心平台交易宗數按年增16％至28.75億宗。

滴滴表示，首季表現受惠於農曆新年需求改善，以及大陸出行業務營銷支出降低。且3月大陸本土日均交易量達2,820萬宗，按年回升42％，年內會繼續加強有效促銷及更多元、更實惠的產品供應，積極與消費者及司機互動。

國際業務繼續關注南美洲的巴西、墨西哥等主要市場，將進一步加大對國際業務增長的投資，探索新的出行產品，並選擇新市場擴展。