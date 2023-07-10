根據網路媒體公布的「宜蘭縣長施政滿意度」最新網路民調，宜蘭縣長林姿妙施政滿意度達61.83%，和前任縣長林聰賢施政表現相比，林姿妙也以56.33%滿意度，贏過林聰賢的26.82%，兩者差距1倍。

根據《菱傳媒》公布的「林姿妙就任以來的整體施政表現的滿意度」網路民意調查，結果顯示，有37.90%的宜蘭縣民表示非常滿意、23.93%表示滿意；18.25%縣民表示不滿意、19.93%非常不滿意。

若把林姿妙與林聰賢在整體表現拿來比較，56.33%的縣民滿意林姿妙的表現，林聰賢只拿到26.82%，16.85%無意見/評論，兩者差距1倍。其中，50歲到59歲及60歲以上的族群最挺林姿妙。

至於市政治理成效、行政效能面向上，林姿妙拿下52.70%，林聰賢只有26.35%；公共服務（例如交通、環境等）面向上，林姿妙以51.58%超越林聰賢的26.35%；在社會福利政策，林姿妙則拿下59.03%滿意度，林聰賢僅18.99%。

該民調是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問。針對宜蘭縣年滿20歲以上之網路人口，從6月29日至7月4日，共計進行6天，當中有效樣本為1050份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.02%。