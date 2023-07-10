北科大27名學生日前到熱炒店用餐，把2桶免費白飯吃光後，不滿店家不願意補白飯，在Google評論洗1星負評。就有網友好奇同樣是免費取用，小火鍋店白飯、冰淇淋怎麼撐得住，引起熱議，也釣出內行人解答。

一名網友在PTT八卦板發文表示，小火鍋店免費白飯、冰淇淋、飲料，客人又多又不限制組團去，但卻很少聽到白飯飲料不夠的，好奇「小火鍋店都怎撐得住這種壓力測試？」、「板上有小火鍋店老闆嗎？」

貼文引起眾人討論，「以前鄉民說大量叫打折+B貨」、「你說的這些通通都不貴」、「越挖老闆好像笑越爽」、「火鍋店白飯用量不會很大吧，因為王子麵會分掉用量」、「王子麵還比白飯貴吧」、「火鍋料不用50元啊，怎麼沒賺」。

另外也有內行人解釋，店家採買大份量的原物料、飲料，價格會比便利商店便宜很多，只需要吸引顧客消化庫存就行，不怕會虧本。此外，小火鍋店家內還有提供冰淇淋、飲料及其他麵食，也能減低白飯消耗量，不用擔心負擔過大。