根據《星洲網》報導，這名結婚8個月的人妻透過推特分享經歷，某天她借用丈夫的筆電處理文書工作，當下Telegram跳出一則訊息通知，因為她注重丈夫隱私，起初並沒有多注意，但看到發送的人是女性，「身為妻子的我，當然會起疑」，於是打開了潘朵拉的盒子。

人妻看到訊息是關於免費的內容合作等事宜，令她一頭霧水，丈夫什麼時候成為內容創作者了？接著她查看Telegram的訊息，竟然發現有3個18禁頻道，裡面有各種不雅照片和影片，丈夫和不同女性發生關係，才驚覺自己一直仰慕的人，竟然做出這樣的齷齪事。

人妻表示，丈夫在該社群已經不活躍好一段時間了，最後一次發影片是他們結婚1個月前。雖然對丈夫的行為感到難過，但她沒有馬上揭穿，不過態度明顯變得冷漠，對方似乎察覺了，就主動坦白一切。

人妻提到，丈夫要她幫忙自己脫離這份工作，並希望她可以體諒，接受他的過去，讓她聽了十分兩難，「這對一個捍衛尊嚴的穆斯林妻子來說，是多麼心碎的事」，儘管被傷透了心，她還是試著努力接受丈夫的過去，把這個視為是婚姻的一個考驗。

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