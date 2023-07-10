根據大馬的《星洲網》和《中國報》報導，這名女子透過TikTok影片分享，自己的月薪收入2000令吉（約新台幣1萬3400元），但深怕被男友分手拋棄，每個月花在男友身上的錢約900令吉（約新台幣6000元），

這名女子把將近一半的月薪都花在男友身上，最後給母親的家用只剩下50令吉（約新台幣330元），與花在男友身上的錢差距大，不過女子表示，幸好母親能理解她，剩餘的錢都花在食物上。

影片曝光後立刻引來許多網友熱議，認為女子難道是被愛沖昏頭，在這段感情中太過卑微，甚至忽略母親，「妳是認真的？願意為男友付出所有的錢，然後從小把妳養大的母親只有50令吉，真希望有人能點醒妳」。

除此之外，還有網友懷疑女子的男友是否藏有對方的不雅影片或照片，這才讓女子自願把錢都花在男友身上，甚至有網友勸告女子，不如把部分收入拿來養貓，好過把錢花在一個吃軟飯的男人身上。

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