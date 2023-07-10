王道銀行為國內首家獲國際「B型企業認證」的金融業者與上市公司，也是全球第一家通過B型企業認證的上市銀行，堅持善用金融影響力推動ESG，實踐B型企業「用商業力量做好事」的精神，傑出表現屢獲外界殊榮，繼今年初獲晨星（Morningstar）國際永續評鑑Sustainalytics台灣金融業排名第一、全球前1%佳績後，日前更獲頒《2023中時金融服務評鑑大賞-永續發展獎》肯定，顯見王道銀行深耕永續經營的卓越表現。

王道銀行企業溝通部資深協理暨公司發言人張倫瑋表示，因應氣候變遷議題與淨零碳排等永續趨勢，王道銀行持續積極推動綠色金融，將永續目標納入各項決策與行動中，透過金融力量，攜手企業客戶及產業夥伴邁向永續發展及低碳轉型，同時發揮金融中介者的社會影響力，邀請消費者加入減碳行列，創造金融善循環的永續商業模式。

其中，為了全面檢視投融資部位的碳排放情形，王道銀行於2022年簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），是國內第四家加入PCAF的金融業者，不僅全面盤點投融資組合的碳排放量，更進一步訂定投融資組合的減碳目標，期待發揮金融力量實踐永續減碳行動。

同時，針對高碳排客戶、綠色產業客戶，王道銀行訂定不同的措施，藉由內部FTP定價的加減碼，鼓勵業務端多承作友善環境的產業客戶、減少承作高碳排客戶；同時，並將ESG檢核及氣候變遷風險檢核納入投融資決策的一環，將永續思維結合至日常業務中。

王道銀行堅持致力於結合金融本業創造社會共好，其中首創推出「影響力專案」，號召消費者加入「影響力存款」行列，並將該存款專款專用，只用於提供小額、低利率且免手續費的「影響力貸款」予經濟弱勢族群，幫助其渡過生活緊急狀況，也讓消費者的存款成為行善的力量。

此外，王道銀行亦率業界之先，推出「消費碳排放明細」功能，讓消費者看得到日常刷卡消費所產生的每一筆碳排放量，協助培養消費者減碳意識；此外，更打造業界首創－由消費平均碳排放量來決定現金回饋比例的「低碳生活卡」，當平均碳排放量越低，就能獲得越高的現金回饋比例，藉由此機制鼓勵消費者共同加入減碳行列，消費者對地球越好，王道銀行給予的現金回饋越高。