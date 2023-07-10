「基北北桃1200月票」已開通使用，使用者在四個縣市境內可不限金額、次數搭乘捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道與公路客運，YouBike前30分鐘也免費，無疑是通勤族的大福音。信義房屋桃一區協理詹智偉進一步分析，雙北通勤族是近年桃園購屋買盤重要的一塊，過往這類型買方本就會依自身需求沿台鐵、高鐵、國道站點購屋，月票上路後將優先受惠；中長期來看，隨房價上揚、利率「升升不息」，如果能在交通費用上有些優惠，對正在考慮是否買進桃園的雙北客而言，無形中也增添一層誘因。

盤點目前雙北客最常使用的通勤路線，詹智偉舉例，台鐵部分，傳統鐵路大站如桃園車站、中壢車站、內壢車站等，商圈機能發達，其周邊的住宅區是許多雙北客偏好的區域；公路方面，桃園市有許多條往來雙北的路線，包括從桃園客運總站，經桃園市府、藝文特區、經國轉運站，抵台北市市府轉運站的9005，以及終點站為台北市圓山轉運站的9023，另如桃園後站、八德、春日路沿線，也有統聯及國光客運等；近年，不少人習慣搭乘高鐵、捷運通勤，則傾向鎖定桃園捷運A21環北站、青埔等區域。

詹智偉表示，雙北通勤族對近年桃園購屋買盤十分重要，這些通勤路線所經過的住宅密集區域，都是雙北客移居桃園時指名度相當高的區域，因此，當月票正式啟用，這類型通勤族就能首先受惠。而除了通勤方便，雙北客移居桃園購屋，普遍會比本地客更在乎屋齡、室內空間等條件，預算則因人而異；舉例來說，雙北客偏愛屋齡10年左右甚至10年以下的社區，而空間上，因為本就是打算以時間換取空間，所以也更講究居住空間的寬敞與否，主要都是考慮「如果在雙北只買得了2、30年以上老屋，到桃園就會期望能夠住在較大的新房內，享受更好的居住品質」。

詹智偉也認為，對於還在考慮是否「脫北」的雙北客而言，隨著目前房價持續維持高檔、房貸利率升升不息、各項生活支出也明顯增加，如果1200月票能替通勤族節省交通支出，無疑也是增添移居桃園的另一誘因。