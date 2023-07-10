星座專家唐綺陽分析7／10～7／16星座運勢，本周火星進處女座需注意刀火燙傷及小朋友的安全，以免發生嚴重傷害。而近期處女座受到火能量影響，爭取表現的慾望高，也有機會展現自身能力與價值，並獲得肯定得到好結果，有望成為當紅炸子雞。
另外，水星進入獅子座，情緒方面將起伏非常大，此時內心會感到恐慌，若想找人談心事，需注意自身的狀態，以免發生爭吵。而近期關注與獅子座相關話題，舉凡演藝圈、演唱會或小孩話題都能受到矚目。金星停滯，對理財、感情的迷失或自我價值觀，有機會自我反省。
星象影響：火星進處女座、水星進獅子座、金星停滯
【累的：雙子座、天秤座、天蠍座、雙魚座】
雙子座：別因焦慮而難相處，感情上容易溝通斷訊
天秤座：需要當救難英雄，感情上避免有話直說
天蠍座：小心莫非定律、注意腸胃健康，感情上不反省就會失去
雙魚座：面對輿論是非要認真解釋，感情要確實溝通
【穩的：牡羊座、巨蟹座、摩羯座、水瓶座】
牡羊座：好事多磨就當修煉，感情吸引到煩人的桃花
巨蟹座：平常心別要求太高，感情另一半是有在乎的
摩羯座：注意健康要適時休息，感情上別故意冷漠
水瓶座：工作適合獨立作業，感情別太自我
【讚的：金牛座、獅子座、處女座、射手座】
金牛座：凡事停看聽將能獲得更多訊息，感情要注意雙方步調
獅子座：表現受肯定獲得成就感，感情適合公開
處女座：計畫擱置可趁機補強，感情有舊桃花訊息
射手座：與年輕人互動頻繁，感情桃花是歡喜冤家
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