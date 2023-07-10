新竹棒球場在前新竹市長林智堅任內出包，進行2場職棒賽事竟害4名球員受傷，還讓富邦悍將外野手林哲瑄整季報銷，也對2022選情造成衝擊。現任新竹市長高虹安爭取讓球場重新能用，商請大聯盟專業場務專家Chad Olsen於12日訪台，同時也點出Chad Olsen的驚人背景，引發討論。

高虹安9日晚間在臉書發文表示，「這禮拜三，7月12日，Chad Olsen即將來到台灣，她可以很負責任的告訴大家，Chad來自美國職棒大聯盟，他是全世界最專業的場務專家之一，棒球場的問題交給他，她非常放心」，她說，新竹棒球場問題複雜，中華民國棒球協會及棒球場體檢會，都一再建議市府尋求美國大聯盟專業協助，方能確保棒球場改善工程不會重蹈覆轍。

為了讓這件事成行，市府第一時間就開始籌畫，也寄信給總裁Jim Small，請他引薦大聯盟場務專家，經過多次懇託與協調，BrightView「BV」公司最終派出了總經理Chad來台。

高虹安最後更強調，「BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場場務工作從業經驗超過25年，經手過諸多大型賽事，如：北京、東京兩屆奧運會、美國職棒大聯盟開幕系列賽及海外系列賽，同時今年在台中舉辦的A組預賽在內的歷屆WBC世界棒球經典賽，也是由其擔任場地負責人」。