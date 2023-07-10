美國7日宣布將提供烏克蘭非常具有爭議性的武器集束彈，除了招致人權團體批評外，包括英國、西班牙、加拿大、德國等多個盟友也公開反對。退役少將栗正傑9日在《新聞大白話》節目指出，每顆砲彈都有保險裝置，避免碰撞炸到自己人，就像手榴彈都有安全插銷，集束彈就像一顆砲彈裡放了很多小手榴彈，但無法保證每顆小炸彈的安全插銷都拔掉，若掉在農地、水池、泥濘裡留下未爆彈，對烏克蘭人民是很不人道的事。

「我先解釋集束彈這種武器，為什麼大家把它當成地雷一樣危險？」栗正傑表示，每一顆砲彈一定有一個保險裝置，因為要搬運，如果稍微碰撞就爆炸的話，會炸到自己人。最簡單的像手榴彈，一定有個安全插銷，拉開來之後，手還握住壓板，壓板彈開來才會開始引爆。砲彈也是一樣，不要以為砲彈出去就爆了，砲彈裡面也有個安全插銷，利用反作用力彈出去以後，才會形成備炸狀態，碰到地面才會爆炸。

栗正傑提到，那集束彈的概念是怎麼樣？就很像一顆砲彈裡面放了很多顆小的手榴彈，這些小手榴彈都有安全插銷，避免搬運的時候爆炸，但問題是集束彈打到地面的過程中，沒有辦法保證說每一顆小炸彈的安全插銷都已經拔掉了，形成備炸狀態，撞到地面的時候就會爆炸。如果是掉到水塘，或是剛犁過田的農地、泥濘地，就不會爆炸留在那邊，炸彈是鋼鐵製的東西，久了就會鏽穿，裡面的保險裝置就壞掉了。

「四、五十年之後可能還有爆炸危險！」栗正傑指出，美國這次很可惡，他給的是什麼？自己去查了一下，是1987年！把這些30幾年前的彈藥弄到烏克蘭去，故障率會更高。真的很同情烏克蘭的人民，前一陣子被埋地雷，現在又有英國的貧鈾彈造成核汙染，未來又有集束彈丟在那邊，將來那些農民要怎麼耕作、生存？這真的是很不人道的一件事情！

栗正傑直言，澤倫斯基真的要想看看，你可以不當總統，但你的子孫將來要在這塊土地上生活下去，怎麼忍心用這種武器，來傷害自己的同胞？