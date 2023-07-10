根據日前《美麗島電子報》公佈的最新2024總統大選民調中可以看到。若是以四腳督的狀況來看，結果顯示，民進黨參選人賴清德以33.3%領先居冠，民眾黨參選人柯文哲20.9%為第二，國民黨參選人侯友宜15.6%排第三，鴻海科技集團創辦人郭台銘則以15.4%墊後。對此，前立委沈富雄9日就表示，「那個民調賴清德33.3％，這個是投票的支持度，如果把它還原成最後的得票率，賴清德有40％，他穩定當選」，引發討論。

沈富雄9日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「侯友宜要贏幾乎是沒有機會，最糟糕的就跟之前的連戰一樣，就排在第三名，排在第三名就是『台灣黑狗』賴清德穩當選」，沈富雄更接著說，「我們回到那個民調，賴清德33.3％，這個是投票的支持度，如果把它還原成最後的得票率，賴清德有40％，他穩定當選，他穩定當選啦」。

沈富雄坦言，「為什麼賴清德那麼穩？因為他不管發生什麼事情，上去不容易，但也不會下來，我最近把他比喻成台灣黑狗，因為現在台灣人支持賴清德的人就是說，『現在台灣很危險，如果落到別人手裡，會隨時被丟掉或賣掉，只有黑狗是可靠的』」，沈富雄最後更說，「賴清德光是靠這招，就是變形的抗中保台，『只有我才能保台，在別人手中保台不穩』，他靠這個會當選」。