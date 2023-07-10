金曲歌后艾怡良1日擔任第三十四屆金曲獎「最佳單曲作曲人」的頒獎嘉賓，卻把得獎名單上，評審團主席陳建騏的簽名，看成入圍者陳建瑋，導致對方感言才說一半便被請下台，事後，艾怡良開了近11分鐘的直播，自責地痛哭：「我搞砸了」，並不斷道歉，令粉絲看得相當心疼，時隔7天，艾怡良被問及此事，反應也曝光了。

艾怡良8日在澳門出席音樂活動，聊及新專輯的計畫，也預告明年將舉辦出道以來最大型的演唱會，請歌迷們多多關注，氣氛相當歡樂，但下一秒主持人便提到烏龍事件：「以後還接頒獎工作嗎？」，艾怡良也不閃避問題，大呼：「接！我的榮幸！」，表情卻有些尷尬，見狀，主持人連忙安慰：「必須跟妳說，非常地Real，雖然當下會覺得非常抱歉，但其實不必這樣，因為這就是音樂，帶給大家樂趣，也會成為妳創作的靈感。」艾怡良則禮貌說謝謝大家的體諒。

艾怡良在金曲獎頒獎出大包，不慎把最佳單曲製作人的獎項頒給陳建瑋，但其實獲獎人是嘟嘟跟周己敦，以致陳建瑋感言說了一半，艾怡良才衝出來告知陳建瑋並道歉，成為本屆金曲獎的最大烏龍，雖然陳建瑋事後表示並未放在心上，並說：「有入圍就很開心」，但許多網友仍砲轟艾怡良。

艾怡良在限時動態公開道歉。(圖/艾怡良 IG)

典禮結束後，艾怡良發布限時動態道歉，強調：「會一位一位去親自道歉，謝謝大器的建瑋哥，常合作的嘟嘟我也覺得很不好意思，也會再和周已敦致歉」，後來凌晨4點半，更在IG流下眼淚道歉，並表示積極參與金曲獎11年，無論如何都想把工作做到最好，為此每周都在練習，然而打開得獎信封時，卻因為挑戰雙語主持，過於緊張而犯錯，愧疚地說：「我搞砸了，I'm so sorry」，也誠懇表示希望金曲獎再次給予機會，就算要她負責訂便當或者掃廁所都願意。