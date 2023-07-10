美國7日宣布將提供烏克蘭非常具有爭議性的武器集束彈，除了招致人權團體批評外，包括英國、西班牙、加拿大、德國等多個盟友也公開反對。前立委郭正亮9日在《國際直球對決》節目指出，從英國的貧鈾彈到美國的集束彈，就可知英美根本不在乎烏克蘭老百姓死傷，難道烏克蘭總統澤倫斯基也要這樣一路走到黑？他更爆，其實歐洲提供的豹-2坦克3分之2已被摧毀，貧鈾彈可能也被炸掉了，接下來集束彈搞不好也會發生類似狀況。

「這個《集束彈藥公約》，美國、俄羅斯跟烏克蘭都沒有簽！」郭正亮表示，會使用這種武器，當然就是因為傳統彈藥不夠，美國也不知道怎麼繼續提供烏克蘭足夠的傳統彈藥。拜登自己說的，他說他經過痛苦的思考，決定要提供。烏克蘭也是很可憐，即使是使用在頓巴斯，或者那四個邦，你也是傷害到自己的老百姓！從英國的貧鈾彈到美國的集束彈，就可以知道英美根本就不在乎老百姓的死傷！

郭正亮提到，事實上有一些仗打到打不下去，可能就要來談判停火，不然難道還要逼俄羅斯拿出更可怕的武器嗎？俄羅斯國安會副主席梅德韋傑夫就講了一個很不客氣的話，他說如果俄羅斯戰敗，俄羅斯6千個核武就瞄準美國！用這樣的邏輯可不可以說，伊拉克因為即將被打敗，所以他就可以用生物武器、用化學武器？戰爭可以這樣無限上綱嗎？你就應該有自覺說這個武器我不要用，不然烏克蘭也可以去用生物武器？

「他事實上有！美國在烏克蘭那邊有那麼多生物實驗室。」郭正亮指出，打到這裡，俄外交部發言人札哈洛娃講的是對的，烏克蘭現在沒有足夠的傳統彈藥，包括美國跟歐洲都難以再提供傳統彈藥，那怎麼辦？他們又不願意介入，所以只好把更可怕的武器提供給你，這個理論上還是屬於傳統武器。自己也看過一些報導，歐洲提供的豹-2坦克，3分之2已經被摧毀了！「所以你認為集束炸彈進去，就不會被摧毀嗎？」

郭正亮強調，你認為俄羅斯會讓你有足夠的十分來打嗎？這牽涉到它的射成有多遠，俄羅斯一定會緊盯著你，比如說貧鈾彈的彈藥庫就有被打到，因為俄羅斯知道這個可怕，所以他會很注意相關的情報收集。可以看到最近的俄烏戰爭，真的使用到貧鈾彈的場合也不多，「我認為是被炸掉了！我認為集束炸彈搞不好也會有類似的狀況。」就是你真的要打，人家就緊盯著，搞不好也會被摧毀，所以不知道這樣打的邏輯何在？

「尤其是澤倫斯基，你難道要這樣，一路往下黑嗎？」郭正亮質疑，難道他要就這樣一路黑到底，然後使用一些傷害老百姓可能更嚴重的武器？