俄羅斯響亮號、完美號護衛艦6月27日由南向北航經台灣東部海域，經釣魚島抵達上海訪問，引發熱議。傳俄艦艇編隊將與中國大陸海軍艇展開聯合演練。前立委郭正亮9日在《國際直球對決》節目指出，過去俄軍艦有相當部分在烏克蘭製造，如今真的有可能跟中國大陸買軍艦，但最重要的是中俄開始聯合演習，甚至可能聯合訓練，連教案都一起編，就會導致東海跟台海實質的介入，首當其衝就是日本，因介入俄烏戰爭惹的。

「我覺得未來可能聯合軍演、聯合訓練都會在一起！」郭正亮表示，而且範圍搞不好會從日本一路到台海，可能東海、台海都會包括在內，這坦白講就是一個發展趨勢，他也不是針對台灣，他是針對日、美。俄羅斯以前那個瓦良格號航母，是在烏克蘭開，所以軍艦有部分相關零組件，事實上是在烏克蘭做的，所以為什麼他的船都很舊？因為他的軍艦以前是分工，然後再到俄羅斯組裝出來的，或者大部分都在烏克蘭組裝。

「所以現在要造新艦，真的他的技術出了一點問題！」郭正亮提到，就是烏克蘭那一塊，他要把它發展到俄羅斯，那個可能要10年的時間，錢的部分還比較容易，「因為以前有一塊就是在烏克蘭嘛！」因為以前包括烏克蘭的馬達西奇，製造戰鬥機引擎，還有軍艦一些重要零組件，聽說動力機也是在烏克蘭。所以他現在很尷尬，因為現在海軍要升級，他自己做不出來，所以真的很有可能跟中國大陸買軍艦！

郭正亮指出，這要看中國大陸怎麼考慮，坦白說也很多國家要跟中國大陸買軍艦，那俄羅斯的排序，對中國大陸來講應該會排在比較後面。因為現在的聯合演習、聯合訓練，各發揮所長，俄羅斯也有中國大陸比較弱的部分，比如說他的戰略核潛艇。事實上連太平洋的海軍基地，主要也是戰略核潛艇，當然就是配備他的核武實力。所以買軍艦可能沒那麼重要，最重要的是他們開始聯合演習了，「而且我認為他們會聯合訓練！」

郭正亮強調，聯合訓練可能就連教案都會一起編，比如說東海跟台海，那就會導致實質的介入，「這個當然首當其衝就是日本！」但這個也是你自己造成的，誰叫你要這麼介入俄烏戰爭？「所以我認為也是自己惹的！」