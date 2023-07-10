烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，希望在將登場的北大西洋公約組織（NATO）高峰會獲致「可能的最佳結果」。基輔當局期望這次峰會能發出明確訊號，承諾烏克蘭有朝一日可以加入。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談後表示，雙方討論了11日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開的北約峰會，並同意將「合作為烏克蘭爭取可能的最佳結果」。

波蘭是最力挺烏克蘭的北約國家之一，曾表示希望其他北約成員國提供烏克蘭「安全保證」。

澤倫斯基表示，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭結束前，他並不期望烏克蘭真能加入北約，但他希望這次峰會能就邀請烏克蘭加入北約的意向發出「明確訊號」。

美國總統拜登接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，目前對烏克蘭加入北約一事必須審慎以對，因為現在讓烏克蘭加入將意味北約會與俄國開戰。

他說：「我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對於是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。」（譯者：林治平）1120710