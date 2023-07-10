路透社報導，「行走的邊界」人員馬勒諾（Helena Maleno）表示，其中兩艘船自離開塞內加爾駛往西非外海的加那利群島之後已失蹤15天，其中一艘載有約65人，另一艘則載了50至60人。
第3艘船是6月27日由塞內加爾出發，船上有約200人。
馬勒諾說，這些船隻出發後，船上移民的家人就沒有再聽到他們的消息。
這3艘船都是由塞內加爾南部的卡方騰（Kafountine）出發，當地距離加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）約1700公里。（譯者：林治平）1120710
關注移民問題的援助團體「行走的邊界」（Walking Borders）今天表示，分乘3艘船隻由塞內加爾前往西班牙加納利群島（Canary Islands）的至少300名移民已經失蹤多日。
路透社報導，「行走的邊界」人員馬勒諾（Helena Maleno）表示，其中兩艘船自離開塞內加爾駛往西非外海的加那利群島之後已失蹤15天，其中一艘載有約65人，另一艘則載了50至60人。
第3艘船是6月27日由塞內加爾出發，船上有約200人。
馬勒諾說，這些船隻出發後，船上移民的家人就沒有再聽到他們的消息。
這3艘船都是由塞內加爾南部的卡方騰（Kafountine）出發，當地距離加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）約1700公里。（譯者：林治平）1120710
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