路透社報導，「行走的邊界」人員馬勒諾（Helena Maleno）表示，其中兩艘船自離開塞內加爾駛往西非外海的加那利群島之後已失蹤15天，其中一艘載有約65人，另一艘則載了50至60人。

第3艘船是6月27日由塞內加爾出發，船上有約200人。

馬勒諾說，這些船隻出發後，船上移民的家人就沒有再聽到他們的消息。

這3艘船都是由塞內加爾南部的卡方騰（Kafountine）出發，當地距離加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）約1700公里。（譯者：林治平）1120710