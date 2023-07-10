愛爾蘭提伯雷立郡（County Tipperary）一名14歲少年，日前做完園藝回家，發現皮膚多處灼傷，怎料隔天傷勢蔓延至身體各處，進而產生不適。原來是他修剪花草期間，不慎沾到獲封「英國最危險植物」的大豕草（Giant hogweed）汁液，之後為此住院3天，留下嚴重的疤痕和後遺症。

綜合《每日郵報》、《每日星報》報導，傑登（Jayden Channon）在鄰居家的庭院做園藝期間，因為用手持式的割草機修剪花草，導致大豕草的汁液沾到皮膚，回到家後就被祖母安妮瑪麗（Annemarie Channon）發現，身上出現些許灼傷，起初只遭提醒下次要多穿衣物防範，到了隔天他卻發現，自己的胳膊、腿、脖子和膝蓋等部位都長了嚴重的水泡。

之後傑登的身體也產生一系列不適的症狀，遭緊急送往克朗梅爾（Clonmel）的蒂珀雷里大學附設醫院（Tipperary General Hospital）治療，期間被注射了一日劑量的嗎啡緩解疼痛。安妮瑪麗表示，孫子由於身體多處布滿水泡，幾乎無法上下樓梯，一切的行動都變得很困難，「他不得不抓住我的肩膀，沿著醫院走廊走到浴室，因為膝蓋後面也起了水泡。」

最終，傑登為此住院3天，所幸傷口沒有感染，但皮膚留下了嚴重的疤痕，還被醫師研判，可能會有長期的後遺症。安妮瑪麗透露，現在孫子不得不塗上一種特殊且強效的防曬霜，未來有很長的一段時間會對陽光敏感，「我真的很震驚，覺得植物不該對身體造成這樣的破壞。」

據悉，大豕草原產於高加索地區，19世紀被作為觀賞用途引入英國和愛爾蘭，如今遍及歐美各地。民眾的皮膚若不慎碰到或弄斷了大豕草、沾到植物的汁液，最短會在24小時之內造成三級灼傷；一旦接觸眼睛，就有失明的風險。早在2021年，英國就有一名女子蒂娜（Tina Sabine），出門遛狗期間摸了大豕草，結果整個人腫了一圈，不禁自嘲「看起來就像天線寶寶」，也導致她2週無法走路，還住院1個月。

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