跟團旅遊居然不能睡覺？大陸一名女子日前跟團旅遊，搭巴士期間難擋睏意襲來，在座位打瞌睡，結果立刻被女導遊拿麥克風叫醒，「不能睡，妳要尊重我，我也要尊重妳。」對方還變相情緒勒索，直呼「妳睡醒了我們再走」，讓她非常傻眼。

綜合陸媒報導，女子跟團去雲南省麗江市旅遊，只因在巴士座位打瞌睡，就被女導遊拿麥克風直呼「不能睡覺」，此時遭叫醒的她立刻詢問，「為什麼不能睡呢？」對方表示「不能睡，妳要尊重我，我也要尊重妳」，讓女子傻眼，「我沒有不尊重妳啊！」

同時，女導遊還說，「妳問一下大家，這種叫尊重嗎？」女子接著回應，「那妳覺得怎麼要叫尊重？」結果女導遊變相情緒勒索，「那就停在這講唄，妳睡醒了我們再走。」一番話讓女子氣炸，「還不讓睡覺的真是的，非得聽嗎？這又不是購物團。」

之後女導遊見狀，乾脆走上前直言「我現在還沒有叫妳買東西」，又轉頭對其餘乘客喊話，「她在這裡睡覺，是不是相互不尊重？」

消息曝光後掀起熱議，網友相繼表示「我出來玩的，還是花錢軍訓來了」、「現在旅行團的性質都變了，以前是真旅行，現在是購物中抽空旅行」、「妳影響我睡覺也是不尊重我」、「所以不要跟團，自己去想幹啥就乾啥，不自在嗎」、「導遊是哪裡人？素質這麼低」。

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