大陸東方航空一架欲從重慶市飛往江蘇省南京市的班機，6日出於天氣因素，表定起飛時間延後2小時，等到乘客紛紛登機完畢，卻傳出為了一名弄丟手機的女子，又晚了近3小時才起飛，讓其餘乘客非常火大。之後隨著消息曝光，也引發外界對航空公司應變能力的質疑。不過，陸媒對此澄清，一再延誤的原因，均是天氣因素與班機流量管控，並非女子弄丟手機。

陸媒《中國新聞周刊》報導，當天原定晚間9時起飛的MU2663班機，本就出於天氣因素延誤2小時，直到乘客11時紛紛登機完畢，空姐卻透露，因為一名女子弄丟手機，要求機組人員打開艙門讓她去找，所以飛機仍無法起飛。

東方航空傳出班機為了遺失手機的女子，延誤近3小時起飛。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

不料，等到該名女子找回手機並登上班機，已過了近3小時，讓其餘乘客相當火大，紛紛表達不滿，直呼「憑什麼大家要等她」，還要機組人員拒載女子及其家人，結果他們下了飛機，被發現行李還在置物架上，又讓地勤協助上前拿走，等到班機真正起飛，已是凌晨1時54分，抵達南京市則為3時38分。

東方航空MU2663班機凌晨1時54分起飛，3時38分抵達南京市。（圖／翻攝自Airportia官網）

消息一出引起網友疑惑，紛紛直言「沒辦法，丟了手機總要去找，現在手機裡面的東西太多了」、「存在即合理，我覺得沒什麼不妥」、「行李上機了人沒上機，肯定不能飛，怕有問題」；另有人質疑航空公司的應變能力存在問題，表示「就不能和高鐵一樣？到點關門」、「航司怕權勢吧」、「肯定不妥，可以委託機場工作人員尋找，或留聯繫方式快遞」、「是不是怕女乘客寫小作文說航空公司歧視女性」。

不過，陸媒《長三角之聲》對此澄清，再度延誤的原因仍是天氣因素與班機流量管控，並非為女子弄丟手機導致。至於東方航空表示，不知網傳說法從何而來。

陸媒澄清，班機再度延誤原因仍是天氣因素與流量管控，並非為女子弄丟手機導致。（圖／翻攝自微博／長三角之聲）

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