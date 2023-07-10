國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，特別請出前國安會秘書長金溥聰出馬操盤，搶救選情。針對有人認為金小刀也許不到一個月，就跑掉了，沈富雄卻認為，「金小刀會撐到明年1月13日」。

沈富雄日昨在《下班瀚你聊》節目中被問到「侯友宜的選情到底還有沒有救？」沈富雄表示，不是侯友宜有沒有救，而是當下國民黨有沒有人，能夠做得比侯友宜更好，能夠扭轉這個局面。因為目前這個局面是很難的，一來要讓國民黨的人反他的聲音沒了，而且對外馬上要讓全國民眾認為3個人裡頭，還是侯友宜比較好，這是何其困難。

針對侯友宜民調下滑，沈富雄認為，國民黨也不會換人，如果換人更糟糕，而今天國民黨裡頭，也找不到比金小刀更厲害的人，也只有金小刀能夠暫時撐住，但是能不能把民調拉起來， 是一個問號。

至於侯友宜、金小刀是否能合拍？沈富雄覺得合拍一點都不重要，如果兩個人真的100%合拍，那2024總統大選侯友宜就贏了，所以合拍也是一個困難的問題，但是金小刀會盡力。有人說金小刀會知難而退，也許搞不到一個月，就跑掉了，沈富雄卻認為，金小刀會撐到明年1月13日。