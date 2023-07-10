大陸殲-20隱形戰機已換上兩具自製的渦扇-15發動機，並且首度成功試飛。退役少將栗正傑表示，當殲-20採取「野獸模式」，把敵人雷達、電偵機打掉以後，敵人看不到它，殲-20就不需要隱形了；本來是隱形攻擊機，變成對地的攻擊機。

栗正傑8日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，殲-20是在安全的狀況下採取「野獸模式」。隱形戰鬥機在戰時任務是當第一線，因為敵人的雷達偵測不到，所以殲-20可以飛到敵人陣地的上空，肚子裡面則裝了很多相關的導彈、飛彈之類。

栗正傑接著指出，殲-20負責攻擊雷達、飛彈陣地、電子通訊設施等目標，把目標打掉之後，第二波則以殲-16進行攻擊，殲-16有12個掛點，攜帶各式飛彈，攻擊有聲戰力，包括陸軍部隊、機場、跑道、油彈設施、指揮所。

栗正傑點出，當殲-20採取「野獸模式」的時候，擁有18個飛彈掛點，比殲-16的12個掛點還多。還有殲-20機身推力真的很大，可能跟它換裝渦扇-15發動機有關。殲-20可攜帶18顆導彈，將敵人雷達、電偵機都打掉以後，敵人雷達已經看不到它，殲-20就已經不在乎是否隱形，本來是隱形攻擊機，變成對地的攻擊機。