樂團南西肯恩由女主唱南西及男主唱兼吉他手肯恩組成，獨特的男女雙主唱組合在樂團界闖出名號，每次推出新歌總能登上各大音樂排行榜，相當有人氣。近期他們推出單曲〈我也曾經想過這樣殺了我自己〉，陰鬱的歌名相當吸人眼球，不過兩位團員在IG限動PO出負面字句為歌曲宣傳，卻意外引發爭議。

先前南西半夜時突然在限動發文，表示「這是你們要的結果，喜歡嗎」，之後肯恩也接著PO「這是你們要的笑容，好看嗎」，讓粉絲相當擔心他們的狀況。由於之前南西肯恩至校園演唱時，發生了前排觀眾坐著玩手機，不認真看表演的狀況，當時南西便坦言心裡有些難過及感到不被尊重，並說：「我們不是太紅的樂團，也可以理解大家都是為了自己喜歡的歌手／藝人而來，在演出名單中一定也有沒那麼感興趣的音樂，但是當舞台上的藝人在盡全力演出時，就算不喜歡，也希望台下的觀眾可以給予最基本的尊重。」

南西及肯恩分別PO出負面的限時動態。（圖／翻攝自南西、肯恩IG）

後來南西又解釋坐著看表演完全沒問題，只是希望坐在最前排的觀眾，不要把表演者當空氣，因為最前排的觀眾和表演者有精神上的連結。此事發生後歌迷們都很擔心兩位團員的心情，因此看到他們發出負面文字的限動，便聯想到這件事情，不過最後答案揭曉，他們只是在為新歌做預熱，讓粉絲們鬆了一口氣。

先前校唱時曾發生不愉快的事情，南西心情有些受影響。（圖／翻攝自南西IG）

雖然南西肯恩的心情沒受影響是好事，卻有歌迷認為這樣的宣傳方式是在濫用大家的同情心，表示若是用樂團帳號發文，同樣能達到宣傳效果，但他們選擇用個人帳號，很容易讓大家誤會，並說這種行銷手法讓好感度直接降到最低。

新歌的創作原因，是因為南西肯恩想忘記過去顧著迎合別人的自己。（圖／翻攝自南西肯恩臉書）

不過此曲的主旨，是對於自己過去為了迎合別人而抹去自我的反省，肯恩表示創作的初衷，是因為發現自己不快樂，而且為了迎合其他人而變得虛偽，成為了自己最討厭的那種人，因此想要殺了這樣的自己。

在得知新歌的創作初衷後，有不少粉絲為南西肯恩說話。（圖／翻攝自南西肯恩臉書）

在知道歌曲的創作靈感後，也有歌迷為他們緩頰，認為兩人在限動發出的那些話，可能是他們曾經想要喊出的內心話，但礙於藝人身分無法說出，便藉由這次的機會說出來，並說大部分的明星只願意展現出光鮮亮麗的部分，他們願意用音樂表達不堪的一面，也算是相當難得。

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