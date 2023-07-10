28歲安俊朋在《HIStory4-近距離愛上你》與林嘉威組「永幸CP」，兩人談起無血緣兄弟禁忌戀受到關注。本月初，時報周刊CTWANT記者於台北市內湖區搭公車時，巧遇安俊朋獨自搭公車，只見他黑衣、黑褲加上黑色棒球帽，一路上戴著耳機滑著手機，他看著手機不時微笑，非常沉浸在自己的小世界裡。

安俊朋很隨性自在搭公車。（圖／本刊娛樂組）

翻開安俊朋的社群，他私下也常穿一身黑外出，記者巧遇他當天也是，他當日也發文分享群身照並寫下：「大雨過後的天空好漂亮呀。」安俊朋因拍攝「HIStorty」系列電視劇擄獲不少粉絲，他在《HIStory4-近距離愛上你》中與無血緣的弟弟林嘉威展開繼兄弟的禁忌之戀，吸引大批腐女粉絲嗑劇。

安俊朋私下經常一身黑色系穿搭。（圖／翻攝自IG）

安俊朋先前受訪談到暌違近2年回歸「HIStorty」系列拍戲說：「雖然客串演出時剛拍完另一部戲，確實需要時間彼此熟悉，但很快就進入角色。」和林嘉威兩度組CP，從甜虐情感晉升情侶日常相處，他分享：「我們默契也越來越好，有場吵架戲是他氣到忍不住用抱枕丟林嘉威，是2人即興演出，拍戲過程也很順利，很快就拍完。」

更多 CTWANT 報導