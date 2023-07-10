鍾瑶先前在《人選之人-造浪者》飾演謝盈萱的同性伴侶，灑脫帥氣的個性圈粉無數，成為劇中最受歡迎的CP。除了戲劇方面成績亮眼，鍾瑶也是不少廣告商的寵兒，日前時報周刊CTWANT的讀者巧遇她在信義區香堤大道拍攝廣告，只見她身穿勁裝，看起來像是在拍攝服飾類的廣告。

鍾瑶以平口內搭衣入鏡，笑說自己有穿衣服。（圖／翻攝自鍾瑶IG）

雖然服裝乍看之下幹練，但其實是米白色外套配上平口內搭衣，細看就會發現有些小性感，當天鍾瑶也在IG限時動態分享在梳化車上的影片，開心表示「有梳化車出外景好讚喔」，而她在影片中將外套脫掉，只穿著平口內搭，鏡頭僅拍到肩膀沒有衣服的部分，而她怕大家誤會，還特別說明「我有穿衣服」。

鍾瑶近期演出許多作品，在《和平歸來》飾演醫師。（圖／三立提供）

鍾瑶近期也忙著投入新劇的拍攝，先前被本刊捕捉到在麻辣火鍋店拍攝《何百芮的地獄毒白》第二季，而她主演的《和平歸來》播出後也得到不錯的成績，她在劇中飾演內科部住院醫師，重現當年SARS的場景，她也為了醫師角色學習急救及縫合，在生活上也相當受用。

更多 CTWANT 報導