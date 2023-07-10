Masataka Yoshida does not fear the Monster.



MASATAKA YOSHIDA IS THE MONSTER! pic.twitter.com/IKQhpQemXa — Red Sox (@RedSox) July 9, 2023

明星賽前紅襪寫下主場5連勝，他們先在系列賽2勝1負擊退遊騎兵，再以3戰橫掃運動家，台灣好手張育成也在10日的明星賽前最後一戰獲得先發機會。此戰紅襪4比3逆轉勝，吉田正尚第8局下陽春炮打回致勝分，他4打數2安打，打擊率高達0.316。張育成打第九棒游擊，3打數掛零，但有1次四壞上壘，也沒有吞下三振。

紅襪採用牛棚車輪戰，運動家靠著投手暴投、捕手失誤與四壞保送一路領先到第6局。紅襪杜瓦（Adam Duvall）6局下當頭一發陽春炮，吉田正尚安打盜上二壘，碰到捕手暴傳又溜上三壘，再被阿洛尤（Christian Arroyo）安打跑回追平分。後面張育成只出棒1次就忍住，換到四壞保送。

8局下吉田正尚擊出本季第10轟，他大棒攻擊一顆很高的壞球，竟然敲成反方向、飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的全壘打。他賽後透過翻譯說：「我覺得那顆球我打得到，所以我出棒了，結果也很好。」紅襪本季的全壘打之中，沒人像吉田追打這麼高的壞球。

總教練柯拉（Alex Cora）說：「我知道該給吉田打分數了，他是A，如果有人不肯給這個分數，那他大概沒在看比賽。」這波連勝讓柯拉心情愉悅，「這是個非常棒的周末，好好享受一下明星賽假期吧。」紅襪今年只有救援投手簡森（Kenley Jansen）1人要去西雅圖打明星賽。