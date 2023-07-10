歌壇天后「CoCo」李玟5日輕生驟逝，享年48歲，震驚演藝圈，粉絲也因此感到十分不捨；近日粉絲先是點出李玟的富商老公Bruce過去的緋聞，隨後一名大陸金融博主在直播影片中，挖出Bruce的背景資料，發現他的身價不如外傳富有，如今他再遭名嘴爆料打算找律師來推翻李玟遺囑，想要爭產，引發熱議，對此，李玟二姊也做出回應了。

大陸名嘴宋祖德在微博影片中透露，李玟老公實際上每月工資僅幾萬塊港幣，也就是年收入近幾十萬港幣，但由於香港物價高，房租基本上約五萬～十萬港幣（約20萬～40萬台幣）只能租得起一個普通一房一廳。

此外，他認為雖Bruce的收入不高，但卻喜歡玩樂，加上香港媒體經常拍到Bruce疑似有婚外情「香港也不少媒體報導過，那這樣一個男人，這兩年也沒有正經的工作和收入，那他待在香港幹什麼呢，都是靠李玟養的，他又不肯真正的去辦離婚手續，又要搞婚外情」他坦言，自己有請娛樂記者當忙查，雖李玟與Bruce一直在鬧離婚，但法律上仍有婚姻關係。

然而，他爆料，有娛樂記者向他透露，李玟的老公Bruce最近要找律師幫忙推翻李玟的遺囑，認為李玟的遺囑有可能是假的，似乎是想繼承李玟的遺產；對此，根據《三立新聞網》報導，李玟二姐回應「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。

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