今局部地區高溫仍有38度左右，中午過後山區有短暫雷陣雨；明起轉東南風，部分平地午後也有雷雨。雙熱帶擾動在菲律賓東方海域發展，侵襲機率均不高，不過還是要注意後續動態。

台灣位在太平洋高壓邊緣，今轉偏南風，各地持續晴朗、紫外線強，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，花東縱谷仍有飆到38度的機率。

今各地氣溫：北部24至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部22至38度。山區午後有短暫雷陣雨、範圍稍擴大。

最新模式模擬，明起至下周日（16日）逐漸轉東南風，各地水氣增多，不僅山區午後雷陣雨範圍擴大，平地午後雷雨的機率也跟著提高，要特別注意。

至於雙熱帶擾動，未來發展為熱低壓後，根據侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值高達90%，通過巴士海峽後下降，來到南海已降至60%，台灣的機率則一直在40%以下；另一熱低壓則是40%。