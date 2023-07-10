資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝後，兒子李卓軒與林靖恩因5000萬遺產鬧翻，最終李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，而林靖恩則繼承台中房產。原以為事情已經告一段落，豈料李卓軒於9日突發文砲轟林靖恩繼承房產19天便出售，現在每天爽住台中五星級飯店林酒店，而林靖恩月租飯店到底花多少錢，訂房平台介紹也透露「驚人價格」。

李卓軒9日發文砲轟林靖恩：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，他還狠酸：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。李卓軒接著說自己把李坤城的版權授權金全部捐出去，「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，福報點滿 948794狂」。

李卓軒臉書全文。（圖／李卓軒臉書）

外界也好奇林靖恩月租五星級飯店花多少錢？根據台灣月租飯店訂房平台「mrhost 」介紹，由於月租飯店多由飯店提供，也因為租期較長，因此價格也會比一般訂房還要划算許多，通常雙人房月租價格大約落在 30,000 到 60,000TWD之間，可能會因為房間大小與飯店設備而有所不同，如果是比較大的套房、一房一廳或是兩房一廳以上的房型月租價格大約落在80,000 到 150,000TWD，月租飯店價格平均會比單日訂房優惠 26%，通常住越久折扣也越多。

貼文一出後，引發許多網友熱議：「算了！別管前小媽了，當時你們也是疏於防備，老人家最後也是一路好走就好了。老天爺還是會看的～」李卓軒親回「看笑話」；此外也有網友驚呼，「裡面的回憶很珍貴，她怎麼會大手一揮絲毫不猶豫就丟掉？」李卓軒則直言：「因為她要的是現金，我爸在生病他就把現金領光去喝酒了。」李卓軒後來又發文寫道，不要輕易叫人放下，有什麼過節你不是本人你不懂，就好像輕易叫憂鬱症想開一點一樣白目。