一名男網友表示，在抖音平台看到一名台灣男子到大陸搭高鐵，和多名當地人發生口角，雖不清楚事情發生的前因後果，但男子態度惡劣，甚至大聲飆罵三字經，讓他看了直搖頭，將影片轉發到《Dcard》後引發熱議論，多數網友都看不下去怒轟「真的太丟臉了」。

原PO近日於論壇《Dcard》分享多段抖音短片，只見片中一名身穿白色T恤的男子，在大陸搭乘高鐵，和多名旅客發生口角，當地人一聽到男子是台灣人質問「你是台灣的啊？」這句話又引起男子不滿，不斷地反覆問「台灣的怎麼了？」

雙方引爆怒火，男子甚至當場飆罵三字經等難聽字眼，直到列車長當場才制止這場鬧劇。原PO看完認不住開酸，雖不清楚事發的前因後果，「但看起來台灣特產猴跑到大陸，很有趣，不知道大陸人怎麼想的？」

影片引發網友炸鍋討論，「猴牽到北京還是猴，這跟我在台灣遇到大陸」大媽遊客有得拚欸」、「我希望大陸人教他一點規矩」、「丟臉，自己沒水準，還敢說自己是台灣的」、「真的太丟臉了，大陸人看起來有水準多了」、「猴子又在到處丟人現眼了」、「暑假特產」。