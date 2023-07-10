依據美國製造業指數(ISM)最新公佈內容中，製造業廠商庫存持續下滑至44.0（前期45.8），而終端客戶存貨為46.2（前期51.4）亦出現明顯滑落，顯示自上游製造商至下游終端消費市場庫存調整皆展現成果。台驊指出，6月底美國東西岸SCFI運價指數，周漲幅分別高達15％及20％；同時Maersk及CMA宣佈7月底前將調整西北歐洲線運價3成，僅管宣示意味大於實際執行，但也顯示航商除了嚴格執行空白航班措施外，也不願意長期低價承攬貨運，在庫存水平逐漸正常化與船公司對於運價的表態，皆有助於維持運力供需及運價的穩定效果。

台驊除了海空鐵路國際進出口服務外，也積極發展內貿物流，提供倉儲運輸及供應鏈管理服務。內貿物流累計上半年營收達13.59億元，年增率達10.61％，主要受惠大陸新能源車出口增長，大幅增加新能源產業鏈倉儲運輸的需求。集團旗下子公司聯宇達方主要承接能源車用鋰電池國際大廠內陸物流業務，該產品須具備化學品運輸執照，進入門檻高且承攬量持續增加，將有助於集團內貿物流業務成長。

第3季為運輸產業旺季，台驊認為，雖然全球經濟仍受到通膨、戰爭及地緣政治等影響，但在蘋果新機發表、AI應用商轉與電動車持續增加市佔率等因素，搭配製造商與零售商為返校潮需求與年底購物旺季重新建立庫存，預期帶動海空運下半年產業需求能見度提升，整體營運將較上半年回溫。