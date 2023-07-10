英國知名團體「一世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯（Harry Styles），自團體單飛後便成搖滾歌手，演藝事業更跨足戲劇，先前更在漫威電影《永恆族》中擔任「星狐（Starfox）」一角，受到影迷們的喜愛。近期，他在奧地利維也納開演唱會，怎料在舞台移動途中，遭觀眾席飛來的不明物品砸重左眼，痛苦畫面引發譁然。

哈利日前在維亞納舉辦「Love on Tour」巡迴演唱會，其中一段表演，當他沿著舞台邊行走時，台下卻突然擲出一個小物體迎面飛來、正中他左眼周圍，只見他隨即彎下腰，張大嘴巴並用手摀住左臉，神情十分痛苦，但為了不影響演出，又立刻起身繼續移動。

影片曝光後，引起大量的粉絲不滿表示：「我討厭人們繼續這樣做！他對每個人都表現出如此的尊重和善意，他卻得到了這樣的回報！」、「可怕的行為，人們需要更加尊重，即使這不是故意的，顯然他受到了傷害，這是不可接受的」、「如果人們不能妥善處理自己，他們需要開始禁止音樂會上的事情」、「可憐的哈利，每個人都應該停止向他扔東西」，掀起討論。

據了解，哈利史泰爾斯先前在美國舉辦個人演唱會時也曾出現意外插曲。他在1月26日於美國加州英格爾伍德（The Kia Forum）進行《Love On Tour》巡迴演出，當他演唱到歌曲《Music for a Sushi Restaurant》時，突然單膝跪地雙手攤開沉浸在音樂中，不料皮褲卻瞬間炸開使「該邊」全露，讓他連忙起身用手遮住褲襠，表情雖相當尷尬，卻也同樣讓全場嗨翻，成為當晚表演的一大特色。