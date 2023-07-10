天后李玟離世消息震驚演藝圈，而她與老公Bruce的婚姻問題也被拿出來討論；對此，資深媒體人許聖梅與私家偵探Marco談及此事時，也爆出某位「戲劇一姐」同樣不斷容忍他老公偷吃，即使已經找私家偵探抓姦，更握有證據，仍不敢與老公攤牌，甚至找他人哭訴。

許聖梅日前在哏傳媒網路節目《危機女王》中，與私家偵探Marco談到，一位在圈內相當有份量且都是演出主角，而近年改演周邊配角的「戲劇一姐」，5年來曾委託過Marco 3次調查她的先生，但卻都不願去抓，即使前兩次有扎實的外遇證據，但一姐卻不願意抓姦。

接著，Marco表示，第一次已經付了調查的費用，且有拍到老公出軌約會，但最後卻說不抓了，不用退費，而Marco也分析這位一姐的心態：「她說服自己不能走到她所想像事情糟的地步，這點跟CoCo（李玟）很像」但隔了不到1年，卻又要Marco抓，這次更明確，拍到老公跟同一個女子牽手出國，後來一姐又說心軟，說只想確認老公是否只有玩1個，並哭著告訴Marco她不抓姦、不離婚、不曝光。

怎料，跟拍第三次她老公已找了新妹，該女星處境令人不勝唏噓；至於這位「戲劇一姐」的身分，Marco透露，她現年約50幾歲，一直以來的事業跟感情形象都相當成功，身分若是曝光外界定會相當震驚。