14 of Paul Skenes' 15 strikeouts vs. Auburn. pic.twitter.com/FOsjPMcrX1 — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 6, 2023

大聯盟2023年選秀狀元出爐，握有狀元籤的海盜隊選擇了路易斯安那州立大學（LSU）的投手史金斯（Paul Skenes）。現年21歲的史金斯身高198公分，他在美國NCAA男子大學世界大賽首秀飆出12次三振的完投，被譽為「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）以來最優秀的大學投手。

外界預期海盜比較需要野手，但是史金斯剛剛結束了一個驚人的大學球季，12勝2敗、自責分率1.69，還有一級聯賽最多的209次奪三振（領先第2名超過50次）。史金斯所屬的LSU老虎隊最後拿下冠軍，史金斯季後賽4度先發的自責分率是1.11，老虎4戰全勝，他當選了最傑出球員。

史金斯的主要武器是100英里的火球（時速161公里），搭配80多英里的滑球，將打者玩弄於股掌。史金斯15歲時在天使球場親眼見到大谷翔平投球，他受到鼓舞，先前在大學成為最佳的二刀流選手（投手+捕手），勝場數和全壘打都達到兩位數。海盜隊前一個狀元投手是寇爾（Gerrit Cole）。

同校LSU的21歲外野手克魯斯（Dylan Crews）被國民隊選走成為榜眼。克魯斯被認為是這梯最優秀的野手，最近一季出賽71場，繳出18轟、71次保送、0.426打擊率。甚至有美媒預測克魯斯會是狀元，不過海盜挑走了投手史金斯，國民獲得克魯斯也不吃虧。握有探花籤的老虎隊選擇了富蘭克林社區高中的外野手克拉克（Max Clark）。