物價一直漲，不少人會去假日兼職增加收入，一名女網友表示，近日應徵某餐廳假日工讀，沒想到面試竟要她寫6大申論題問卷，問題包括問專長、最近離職原因、上個工作內容是什麼，甚至還要3名推薦人聯繫方式，讓她秒放棄面試，感嘆想賺生活費怎這麼難。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，去應徵餐廳假日工讀生，沒想到店家竟發問卷要她寫6題申論題，非常傻眼，面試打工還要寫這些東西，「我只不過是想要多賺個生活費啊」，一見到題目就馬上跟店員說她先不面試了。

同時原PO也貼出她面試餐廳工讀時，店家出的6大申論題題目：

一、未應徵本公司以前，您的工作職務為何？有多久經驗？現在應徵什麼職務，如與先前不同，請說明為何轉職？並具備何種專長。

二、請試說明最近兩次離職的原因，請用80至150字說明。

三、試說明，上一個工作從上班打卡開始，到下班打卡離開，你都做些什麼，以每日、每週、每月試說明之。

四、你認為在公司工作中，您最在乎那幾樣事情？

五、試對本公司的印象及公司營業方向加以說明，並說明你為何應徵此職位？需要多少時間進入工作狀況，分析已知的學習困難以及能承受的工作內容。

六、如果我需要三封推薦函，您會找誰推薦？請您提供三個人的姓名及聯絡電話，以供我查證您的過去資歷。

面試題目曝光後讓網友笑翻，紛紛留言：「面試台積電也沒寫這麼多廢話」、「工讀寫這個，我還以為妳應徵儲備店長」、「笑死，是應徵假日董事長喔」、「誇張，這是時薪一千是嗎」、「好笑的是，你寫完，他就又會問一次」。