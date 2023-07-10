南京西路321號前日也出現一個寬約1.5米、深約1米天坑，灌漿修補完成後於9日晚間通車，但10日凌晨1時許再度塌陷。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市信義區日前出現天坑，南京西路321號前8日也出現一個寬約1.5米、深約1米天坑，灌漿修補完成後於9日晚間通車，但10日凌晨1時許再度塌陷。北市府表示，因出現新的漏水點，加上淡水河開始漲潮，造成路面再次坍陷，因此今日西寧北路至環河北路封閉。

南京西路321號8日出現一個寬約1.5米、深約1米天坑，灌漿修補完成後於9日晚間通車。民進黨台北市議員陳怡君爆出，10日凌晨1時許該處又開始發生塌陷，初步了解其原因為，昨日投入60幾個沙包在衛工處孔蓋下，因漲潮遭再次沖刷，導致地面下沙包沖刷流失，凌晨4時後退潮觀察。需再次填入太空包再將沙包填入。

陳怡君指出，台北市土木結構技師清晨就在現場裝置房屋倒塌預警系統，維護住戶安全。台北市長蔣萬安市長則在上午7時15分到大同區南京西路315號，天坑下陷現場勘查。

蔣萬安表示，昨日發生地面下陷，相關單位已經進行了解，為確保市民安全，即刻對周遭住戶進行監測，確保安全無虞才會結束，且為讓交通不受影響，因此西寧北路至環河北路封閉，相關單位也馬上了解發生原因，確定原因為衛工管破損，即刻封管，前端也已經處理好，現在就進行開挖。

另，自來水管線受下陷影響而脫接漏水，北水處已即時關閉相關制水閥止漏，周邊南京西路303至325號、452至462號共108戶將暫時停止供水，北水處將於上午9時於南京西路301及325號各設置臨時供水站供民眾使用。

北市府指出，南京西路311號前路面經過搶修，仍有坍陷情形，研判為損壞之污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修，以期根本解決問題。

北市府提醒，為維護用路安全，10日封閉南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道，請市民及用路人繞道，建議用路人改走北側民生西路或南側長安西路或市民大道等替代道路，造成交通不便，請大家諒解。

工務局表示，因出現新的漏水點（原漏水點西南側），加上淡水河開始漲潮，造成路面再次坍陷，經工務局、台北市土木技師公會討論結果，衛工處於南京西路458號前污水人孔以模板及太空包填充砂包填塞，污水人孔於凌晨5時15 分開始進行灌漿填封。完成混凝土灌漿及地質改良後，進行路面鋪設，期能於明日恢復通車。

衛工處說明，因污水管線破損，以致地下水持續將砂土沖刷流失，衛工處首要需將人孔止水，避免砂土隨水繼續流失，目前計畫將位於南京西路458號前污水人孔以混凝土填封止水，因此道路暫時不開放交通。

衛工處表示，目前相關管線單位再次於現場待命並已確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響，並努力儘速恢復路面。