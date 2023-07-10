民進黨2024總統參選人賴清德日前在行程中，巧遇2名大學生大讚私立大學學雜費補助政見有感，但卻被質疑根本是set好的。過去創作出「賴神勸童」的國民黨立委參選人、新北市議員葉元之也說，這2名學生與賴的對話過程中出現了關鍵的1句話，讓他直呼「這不是演戲什麼是演戲？」

賴清德近日巧遇2名大學生狂讚私大學費補助政見有感，但卻被國民黨台北市議員徐巧芯發現，其中1人是東海大學學生會的會長，該男日前還參加支持賴政策的記者會；網友也抓包，巧遇事件發生時，民進黨台中市議員曾威在賴身後對學生狂比手勢，質疑「巧遇學生還要議員提醒講話，這是甚麼奇怪的事情？」

葉元之昨（9）日直播時爆料，事件發生後他有去打聽消息，據傳原本賴清德會去東海大學，找來學生演這齣戲是要自己拍，最後再營造出網友拍到並將影片上傳的橋段，結果有媒體知道後跑去堵人，才直接被拍成新聞。

「我在看學生跟賴清德的對話過程，我就覺得這是電視宣導片嗎？」葉元之指出，賴與學生之間的對話破綻百出，竟然故意問學生讀什麼學校、學費多少，但賴本就知道私立大學的學費大約多少錢，才會推出學費補助的相關政見，因此這句話其實是故意提問，藉此把後面的「台詞」給帶出來，「這不是演戲什麼是演戲？這就是造假、包裝，賴清德不是一個真誠的政客，就喜歡演，沒有中心思想，凡事只有想到選舉利益！」

而此次事件發生後，許多網友紛紛轉貼一張「賴神勸童」的謎因哏圖酸賴清德，葉元之就透露，該張迷因圖其實是他與現任桃園市政府副秘書長金志聿一同製作的！葉回憶，2016年9月某次颱風來襲，時任台南市長賴清德卻未宣布停課，導致學童只能在大風大雨中上學，被罵爆後網路上就突然流傳一張由網友拍攝的賴勸小女孩回家的照片，他與金看到時覺得實在太假，因此寫下惡搞的成語「賴神勸童」，比喻自己造孽後還假惺惺，並由金將字壓在照片上後引起瘋傳。